Самолет ирландской авиакомпании развернулся в воздухе из-за изнасилования на борту

Самолет, следовавший по рейсу Шаннон — Бостон, экстренно приземлился в ирландском аэропорту из-за сообщения об изнасиловании несовершеннолетней девушки на борту. Об этом сообщает Irish Star.

«Фермер из графства Голуэй признался в сексуальном насилии над 16-летней девушкой во время трансатлантического рейса авиакомпании Aer Lingus в Бостон», — пишет издание.

Сообщается, что 58-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении пассажирки. По данным издания, инцидент произошел, когда они сидели рядом.

После того как бортпроводники сообщили капитану о том, что пассажир якобы неподобающим образом прикасался к сидящей рядом с ним девушке-подростку, капитан изменил курс самолета, направлявшегося в Бостон, и вернулся в аэропорт ирландского города Шеннон. Там подозреваемого задержали, также правоохранители опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Уточняется, что подозреваемый, кроме наказания за содеянное, должен будет выплатить авиакомпании убытки.

