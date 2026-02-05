В Ростове осудили женщину, планировавшую теракт против военного ВС РФ

Южный окружной военный суд вынес приговор Полине Костюченко, признав ее виновной в подготовке покушения на представителя командного состава Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимая, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сообщил агентству представитель суда.

Следствие установило, что в 2024 году Костюченко и ее сообщница, дело которой рассматривается отдельно, вступили в контакт с представителем спецслужбы Украины. По указанию куратора, они прибыли в Ростов-на-Дону в декабре 2024 года, где приобрели необходимые компоненты и изготовили взрывчатое вещество. Через тайник они получили детали самодельного взрывного устройства, которое планировали использовать для покушения на военнослужащего. Они вели наблюдение за его перемещениями и районом проживания.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело было возбуждено по ряду статей, включая государственную измену, подготовку к террористическому акту, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого устройства, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

Ранее житель Тамбова получил 18 лет за подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб.