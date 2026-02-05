Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Ростове осудили женщину, планировавшую теракт против военного ВС РФ

Суд приговорил к 17 годам планировавшую теракт по заданию Киева женщину
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Южный окружной военный суд вынес приговор Полине Костюченко, признав ее виновной в подготовке покушения на представителя командного состава Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимая, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — сообщил агентству представитель суда.

Следствие установило, что в 2024 году Костюченко и ее сообщница, дело которой рассматривается отдельно, вступили в контакт с представителем спецслужбы Украины. По указанию куратора, они прибыли в Ростов-на-Дону в декабре 2024 года, где приобрели необходимые компоненты и изготовили взрывчатое вещество. Через тайник они получили детали самодельного взрывного устройства, которое планировали использовать для покушения на военнослужащего. Они вели наблюдение за его перемещениями и районом проживания.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело было возбуждено по ряду статей, включая государственную измену, подготовку к террористическому акту, приготовление к незаконному изготовлению взрывчатого устройства, а также незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

Ранее житель Тамбова получил 18 лет за подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб.
 
Теперь вы знаете
Ядерный договор России и США, обмен пленными с Украиной и закрытие Telegram: главное за 5 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!