Водитель автобуса выгнал ребенка на мороз из-за двух рублей

В Томске водитель автобуса высадил ребенка, которому не хватило денег на проезд
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Томске началась проверка по факту инцидента с водителем маршрутного автобуса, который высадил ребенка на мороз. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

Инцидент произошел 4 февраля, по данным очевидцев, водитель автобуса № 29 выгнал школьника из салона, несмотря на низкую температуру воздуха. Несовершеннолетнему не хватило двух рублей для оплаты проезда.

Следственный отдел по Октябрьскому району Томска организовал процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

До этого в ХМАО водитель автобуса выгнал ребенка на мороз из-за шоколадки. Шофер заявил, что в салоне есть нельзя, ребенок послушно убрал лакомство, но это не помогло. В деталях произошедшего разбираются прокуратура и СУ СК по региону.

Ранее проводник выгнал подростка из поезда в 40-градусный мороз в Забайкалье.
 
