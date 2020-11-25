Премьер-министр Италии выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.

По словам министра, весь мир оплакивает кончину Марадоны, который своим несравненным талантом вписал незабываемые страницы в историю футбола.

«Прощай, вечный чемпион», — написал Конте.

Ранее умер Диего Марадона.