Премьер-министр Италии выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.
По словам министра, весь мир оплакивает кончину Марадоны, который своим несравненным талантом вписал незабываемые страницы в историю футбола.
«Прощай, вечный чемпион», — написал Конте.
Ранее умер Диего Марадона.
Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione. pic.twitter.com/nhNo1ySjdp— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 25, 2020