В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Правительство Аргентины объявило в стране трехдневный траур в связи со смертью чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны, сообщает Hoy.com.

Легенда футбола скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что ведущий расплакался во время объявления о смерти Марадоны.