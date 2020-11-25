Адвокат подтвердил смерть Марадоны от сердечного приступа
Антон Борисов
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Адвокат чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны подтвердил смерть легенды футбола от сердечного приступа, сообщает агентство EFE.
3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.
В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».
В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.