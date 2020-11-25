Сторона арбитра будет настаивать на максимальном наказании для Широкова

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, рассказал о ходе дела против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передает Sport24.

По словам адвоката, сторона Данченкова будет настаивать на максимальном наказании для Широкова. Островский отмечает, что ему выразила поддержку московская коллегия адвокатов.

«Сказали, что помогут, если потребуется помощь» — добавил он.

Напомним, что 10 августа на любительском турнире «Кубок Селебрити» Широков набросился на Данченкова, ударил его кулаком в лицо и бросился добивать ногами.

15 сентября в отношении футболиста было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

11 ноября сторона арбитра подала жалобу генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении Широкова на покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении арбитра.