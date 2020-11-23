Петр Ян прокомментировал недавние слова Емельяненко о нем

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян прокомментировал недавние слова Федора Емельяненко о нем.

Напомним, недавно Емельяненко заявил, что Ян много разговаривает.



«Федор — это Федор. Похожими на него мы быть не можем. Каждый похож сам на себя. Думаю, лишнего я себе не позволял. И за каждое свое слово мы можем ответить», — сказал Ян в прямом эфире в Instagram.

Ранее Петр Ян объяснил причину переноса боя с Алджамейном Стерлингом.