Бестемьянова высказалась о показательном выступлении Загитовой на Гран-при России

Экс-фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о показательном выступлении Алины Загитовой на Гран-при России, передает «Чемпионат.com».

«Загитова очень хороша для показательных выступлений. Она красивая фигуристка и отлично выглядит. То, что она показала, — для выступлений на соревнованиях этого недостаточно», — сказала Бестемьянова.

Напомним, сейчас Загитова ведет шоу «Ледниковый период».



Ранее Александр Жулин оценил показательный прокат Загитовой на Гран-при России.