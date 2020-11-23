Бестемьянова высказалась о показательном выступлении Загитовой на Гран-при России
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Наталья Бестемьянова высказалась о показательном выступлении Алины Загитовой на Гран-при России, передает «Чемпионат.com».
«Загитова очень хороша для показательных выступлений. Она красивая фигуристка и отлично выглядит. То, что она показала, — для выступлений на соревнованиях этого недостаточно», — сказала Бестемьянова.
Напомним, сейчас Загитова ведет шоу «Ледниковый период».
Ранее Александр Жулин оценил показательный прокат Загитовой на Гран-при России.