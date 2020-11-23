Наставник «Лацио» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
Андрей Черников
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Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Одна из наших задач — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо провели три стартовых матча. Нам будет противостоять классный соперник. Многое будет зависеть от характера команды», — сказал Индзаги.
Встреча состоится 24 ноября.
Ранее «Зенит» поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.