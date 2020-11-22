Кафельников высказался о победе Медведева над Надалем
Карен Саркисян
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
После игры самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников на своей странице в Twitter высказался о победе Медведева.
По мнению Кафельникова, победой российского теннисиста нужно только восхищаться.
«Такого «лося» завалил!», — написал он.
Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.
Нужно только восхищаться����☝️!! Такого "лося" завалил��— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 21, 2020