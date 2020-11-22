Кафельников высказался о победе Медведева над Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

После игры самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников на своей странице в Twitter высказался о победе Медведева.

По мнению Кафельникова, победой российского теннисиста нужно только восхищаться.

«Такого «лося» завалил!», — написал он.

Напомним, что в финале Медведев сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.