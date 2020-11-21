Интимные фотографии четырех спортсменок из Британии попали в интернет, передает The Sun.

Имена атлеток не сообщаются. В Национальном центре кибербезопасности посоветовали спортсменам использовать более надежные пароли.

Агент одной из спортсменок заявил, что его клиентка находится в замешательстве и не знает, что ей делать.



Ранее российский рэпер Natan записал трек в поддержку игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.