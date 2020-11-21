Кокорин попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Динамо»
Андрей Черников
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Стали известны составы московских «Спартака» и «Динамо» на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Кокорин, Понсе, Ларссон, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес.
«Динамо» Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Моро, Комличенко, Н'Жи, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо».