Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между московскими «Спартаком» и «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Напомним, встреча начнется 21 ноября в 19:00 по московскому времени.

«Хорошо, что есть перерывы на матчи сборных. «Спартаку» это может сыграло на руку, чтобы перевести дух. Команды сейчас равные. При ничейном результате никто не расстроится», — сказал Мостовой.

Также он отметил, что сыграют две наши самые исторические команды, но ими руководят иностранные тренеры.

«Все кричим, что это народные команды, а народного все меньше», — сказал Мостовой.

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