Боец ММА Харитонов выступил категорически против примирения с Яндиевым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов выступил категорически против примирения с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, после произошедшего избиения любые неформальные контакты с 32-летним спортсменом исключены.

«Никакого примирения. С этим человеком это невозможно. Любое общение может быть с ним только в рамках закона. Это непорядочный человек, для меня вопрос закрыт», — сказал Харитонов.

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