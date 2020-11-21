Роднина подвергла жесткой критике выступление Косторной

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина подвергла жесткой критике выступление действующей чемпионки Европы Алены Косторной в короткой программе на этапе Гран-при России. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, спортсменке необходимо сменить музыку и собрать более содержательную и интересную программу.

При этом Роднина отметила, что Косторная создана для фигурного катания и обладает хорошими прыжками и вращениями.

Ранее сообщалось, что двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусной инфекцией.