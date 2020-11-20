«Тамбов» может сняться с РПЛ
Андрей Черников
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос о возможном снятии команды с чемпионата России по футболу, передает «СЭ».
Напомним, 19 ноября появилась информация о том, что «Тамбов» бойкотирует матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» из-за того, что руководство Тамбовской области уже пять месяцев не перечисляет команде деньги на зарплату.
«Все может быть. Но мы будем делать все для того, чтобы исправить ситуацию», — сказал Худяков.
Ранее «Тамбов» подтвердил информацию о возможном бойкоте матча РПЛ со «Спартаком».