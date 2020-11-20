Тарасова прокомментировала снятие Щербаковой с московского этапа Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала снятие Анны Щербаковой с московского этапа Гран-при, передает «СЭ».

«Аня — двукратная чемпионка России. Здоровья ей и всем, кто болеет», — сказала Тарасова.

Сообщалось, что у Щербаковой диагностирована пневмония.

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.



Ранее Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве.