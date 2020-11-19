В Госдуме РФ поддержали игроков сборной России после разгрома от Сербии

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации и бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

По словам депутата, он не склонен посыпать голову пеплом и высказывать оскорбительные выражения в адрес футболистов и тренера, потому что это был провал, который случается у всех команд. Лебедев отмечает, что когда сборная Германии впервые в своей истории проиграла со счетом 6:0, Федерация футбола Германии не отправила в отставку главного тренера, а болельщики поддержали немецкую команду.

«Обосрались, что еще можно сказать. Предлагаю поддержать ребят и двигаться дальше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.