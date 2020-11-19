Бывший нападающий сборной СССР: Бесков в гробу переворачивается

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры бывший нападающий сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение от национальной команды Сербии, передает «Чемпионат.com».

По словам бывшего нападающего, он не знает, что случилось с российским футболом и считает, что игра сборной России — это издевательство. Пономарев отмечает, что поражение национальной команды — позор, но футболисты не виноваты, потому что они просто не умеют играть, их просто не научили.

«Там уже Бесков в гробу переворачивается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.