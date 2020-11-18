Вратарь сборной Германии подвел итоги игры с командой Испании

В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании на своем поле разгромила национальную команду Германии.

Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.

Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги игры, передает Goal.

«Результат разочаровывает и дело касается не только защитников, но всех игроков. Мы провалили игру», — сказал он.

Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.

Ранее сообщалось, что Германия потерпела самое крупное поражение с 1931 года.