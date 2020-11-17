Дядя Хабиба отреагировал на испорченное граффити с изображением бойца

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на испорченное граффити с изображением российского бойца смешанных единоборств (MMA), передает Sport24.

Напомним, что в Челябинске вандалы испортили граффити, написав на нем фразу «Не наш герой».

«Это не провокация. Кому-то герой, кому-то нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России», — сказал он.

Ранее Федор Емельяненко прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру.