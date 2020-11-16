Польский журналист рассказал о судье матча Турция — Россия

Польский журналист Себастьян Сташевский рассказал о своем соотечественнике и судье матча пятого тура группового этапа Лиги наций Турция — Россия Шимоне Марчиняке, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во встрече Турция — Россия Марчиняк принял несколько спорных решений.

По словам журналиста, Марчиняк является лучшим польским судьей на сегодняшний день и одним из любимых арбитров главы судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Пьерлуиджи Коллины. Сташевский отмечает, что польский судья работал на чемпионате мира и на важных матчах европейских кубков.

«Шимон — отличный судья и очень хороший парень. Он слишком уверенный и из-за этого иногда допускает ошибки», — добавил он..

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.