Рублев объяснил свое поражение от Надаля на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил свое поражение от испанского спортсмена Рафаэля Надаля в первом матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, передает Tennis Majors.

Встреча, которая продлилась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу испанского спортсмена.

«В целом я не очень хорошо подавал, потому что нервничал — и это нормально. Во втором сете я расслабился и стал подавать намного лучше. Потом игра поменялась, но было уже слишком поздно», — заявил Рублев.

Стоит отметить, что для Рублева матч против Надаля стал дебютным на Итоговом турнире. 23-летний россиянин занимает восьмое место рейтинга АТР.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев проиграл Рафаэлю Надалю на Итоговом чемпионате ATP.