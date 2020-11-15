Черчесов оценил игру Заболотного в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Антона Заболотного в матче Лиги наций против Турции, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россияне уступили со счетом 2:3.

«Он справился со своей задачей, но голы он не забил. На команду он отработал, как мы и просили. Попозже разберем, что он сделал и что можно было бы сделать лучше», — сказал Черчесов.



Ранее Владимир Быстров жестко высказался о судействе в матче Турция — Россия.