Черчесов оценил игру Заболотного в сборной
Андрей Черников
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Антона Заболотного в матче Лиги наций против Турции, передает «Чемпионат.com».
Напомним, россияне уступили со счетом 2:3.
«Он справился со своей задачей, но голы он не забил. На команду он отработал, как мы и просили. Попозже разберем, что он сделал и что можно было бы сделать лучше», — сказал Черчесов.
Ранее Владимир Быстров жестко высказался о судействе в матче Турция — Россия.