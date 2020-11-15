Пилот команды «Мерседес» Льюс Хэмилтон призвал бороться за равенство в мире.

Напомним, 15 ноября британец стал семикратным чемпионом «Формулы-1».

«Повторив рекорд Михаэля Шумахера, я привлек внимание к себе, но это не будет длиться вечно. Я хочу попросить каждого внести свой вклад в создание более равного мира», — написал спортсмен в Instagram.

Также Хэмилтон попросил сделать так, чтобы возможности не зависели от цвета кожи или происхождения.



Ранее Хэмилтон прокомментировал свой седьмой титул чемпиона «Формулы-1».