Экс-игрок «Спартака» покинет пост наставника «Астаны»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов покинет пост наставника казахстанской «Астаны», сообщает Kazfootball.kz.

Отмечается, что также команду покинут возрастные футболисты и игроки, которые не соответствуют уровню клуба.

Тихонов возглавил «Астану» в середине октября. Под руководством специалиста команда провела четыре матча, в которых одержала две победы и два раза проиграла.



Ранее Тихонов возглавил «Астану».