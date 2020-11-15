Экс-игрок «Спартака» покинет пост наставника «Астаны»
Андрей Черников
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Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов покинет пост наставника казахстанской «Астаны», сообщает Kazfootball.kz.
Отмечается, что также команду покинут возрастные футболисты и игроки, которые не соответствуют уровню клуба.
Тихонов возглавил «Астану» в середине октября. Под руководством специалиста команда провела четыре матча, в которых одержала две победы и два раза проиграла.
Ранее Тихонов возглавил «Астану».