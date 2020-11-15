Экс-фигуристка Бестемьянова выразила недовольство пенсией в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила недовольство маленькой пенсией. Об этом она заявила в шоу «Секрет на миллион».

Бывшая фигуристка заявила, что ей не хватает на жизнь 90 тысяч рублей, выплачиваемых государством.

«У меня так много забот, мне этих денег не хватает. Что касается других льгот, то я могу платить меньшую сумму за коммунальные услуги, могу бесплатно ездить в общественном транспорте. Это очень удобно», — сказала Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что стилист Валерия Лармадио раскритиковала образы действующей олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период».