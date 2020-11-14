Адвокат рассказал о состоянии Харитонова после избиения

Адвокат Сергея Харитонова Александр Кравцов рассказал о состоянии бойца после драки с другим представителем смешанных единоборств Адамом Яндиевым.

13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом.

«Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум, решают, нужно ли делать операцию. Сергей находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Все будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью Харитонова», — цитирует Кравцова «Чемпионат.com».

Ранее боец смешанного стиля Руслан Абдо рассказал о потасовке с Яндиевым.