Полиция начала проверку после нападения на бойца Харитонова

Полиция Москвы начала проверку после драки между российским бойцом Сергеем Харитоновым и другим представителем смешанных единоборств Адамом Яндиевым, передает «РЕН ТВ».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка на бытовой почве, в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение», — заявили в столичном главке МВД.

Отмечается, что Яндиев был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом. 14 ноября Харитонову сделают операцию.

Ранее сообщалось, что пострадавший боец проведет в больнице минимум десять дней после нападения.