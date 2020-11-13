Губерниев иронично отреагировал на новость о вымогательстве у Дзюбы $5 млн

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что у игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы вымогали $5 млн за то, чтобы в интернете не появилось интимное видео с ним.

Напомним, 8 ноября в интернете появился ролик, на котором игрок занимался мастурбацией. Он был лишен капитанской повязки в «Зените». Наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

«И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в «Зените». Времена нынче лихие, мастурбировать и кашлять никак нельзя», — написал Губерние в Telegram-канале.

Ранее стала известна сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео.