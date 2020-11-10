Плющенко снял для Трусовой президентский номер в одном из отелей Казани

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что снял для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой президентский номер в одном из отелей Казани, передает РИА «Новости».

По словам тренера, они опоздали с фигуристкой на поезд из-за того, что компания, которая должна была довезти их до вокзала, не смогла это сделать. Плющенко отмечает, что они бежали с Трусовой, пытались доехать на вокзал, но не успели.

«Я взял президентский номер в отеле для Саши, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой», — сказал он.

Напомним, что Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Ранее вице-чемпионка ЧМ-2012 Леонова поделилась мнением о Трусовой и Косторной.