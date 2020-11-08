Тейшейра победил Силву в главном бою турнира UFC Fight Nights в Вегасе

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Гловер Тейшейра победил своего соотечественника Тиаго Сантоса в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда и завершился досрочно после применения удушающего приема.

Напомним, что в со-главном противостоянии мероприятия белорус Андрей Орловский смог одержать свою 30-ю победу в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор по ошибке сместил россиянина Хабиба Нурмагомедова и возглавил рейтинг лучших бойцов MMA (Pound-for-Pound).