«Зенит» прилетел на матч против «Химок» без Дзюбы и Азмуна

Петербургский «Зенит» прилетел на матч 13-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сообщает Metaratings.ru.

Источник сообщает, что Дзюба и Азмун остались в Санкт-Петербурге, чтобы готовиться к матчу третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».

Помимо Дзюбы и Азмуна игру против подмосковного клуба также пропустят бразильские футболисты Малком и Вендел.

Напомним, что матч «Химки» — «Зенит» состоится 1-го ноября. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» Камано не может забить уже десять игр подряд.