Гассиев одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Карен Саркисян
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Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, КО 19) одержал победу над албанцем Нури Сефери (41-9, КО 23) в главном бою турнира «Столото. Фестиваль бокса».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде.
Напомним, что бой с Сефери стал для Гассиева дебютным в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что мексиканский боксер апперкотом разорвал губу сопернику.