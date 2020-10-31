«Спартаку» принесли извинения за шутку про отрубленную голову Тедеско
YouTube-канал «Коммент.Шоу» извинился за шутку комментатора Дениса Казанского о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Ранее в эфире шоу в рубрике «Лига плохих шуток» журналист сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».
«Нам очень жаль, что шутка про Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.
Ранее Казанский оценил шутку про отрубленную голову Тедеско.
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Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске Коммент.Шоу могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи. #спартак #комментшоу