«Спартаку» принесли извинения за шутку про отрубленную голову Тедеско

YouTube-канал «Коммент.Шоу» извинился за шутку комментатора Дениса Казанского о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее в эфире шоу в рубрике «Лига плохих шуток» журналист сказал: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Ранее Казанский оценил шутку про отрубленную голову Тедеско.