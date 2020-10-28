Нигматуллин похвалил «Локомотив» за игру против «Баварии»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «железнодорожниками» и мюнхенской «Баварией», передает «Чемпионат.com».

Напомним, красно-зеленые уступили со счетом 1:2.

«Так проигрывать обидно, но не стыдно. Если бы поняли, что нельзя так вальяжно относится к своим моментам — зацепили бы ничью как минимум. «Локо» противопоставил «Баварии» хорошую игру», — сказал Нигматуллин.



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