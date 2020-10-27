«Барселона» подтвердила отставку президента команды Бартомеу

«Барселона» подтвердила отставку Хосепа Марии Бартомеу с поста президента команды.

Как сообщается на официальном сайте клуба, также в отставку ушли члены совета директоров сине-гранатовых.

Функционер занял должность президента «Барселоны» в 2014 году. За это время каталонский клуб стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), победителем Лиги чемпионов (2014/2015), обладателем Суперкубка УЕФА (2015) и победителем клубного чемпионата мира (2015).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» после пяти игр занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее сообщалось, что президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия.