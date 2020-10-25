«Спартак» ответил «Краснодару» на заявление о предвзятом судействе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига, в котором тот заявил о предвзятом судействе в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Главным арбитром в поединке, который завершился победой красно-белых со счетом 3:1, был Владислав Безбородов, а за систему видеопомощи рефери отвечал Кирилл Левников. По мнению краснодарского клуба, судейство было предвзятым.

«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после победы над «Рубином», — заявил Газизов.

Примечательно, что матч «Краснодара» с «Рубином» в 11-м туре чемпионата также завершился скандалом: главный арбитр Михаил Вилков нарушил протокол системы видеопомощи судьям в тот момент, когда назначил пенальти в ворота казанской команды.

Ранее сообщалось, что в РФС возмущены работой судившего «Краснодар» — «Спартак» судьи.