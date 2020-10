Волков досрочно победил Харриса на турнире UFC 254

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

Бой завершился во втором раунде нокаутом 34-летнего американца ударом ногой.

Для Волкова данная победа стала 32-й в карьере профессионального бойца.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион в легком весе Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Drago!@AlexDragoVolkov with a perfectly placed kick to get the finish!



[ #UFC254 on ESPN+ PPV: https://t.co/jNicTlj3d4 ] pic.twitter.com/z47q8mVWqB