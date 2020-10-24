Волков досрочно победил Харриса на турнире UFC 254
Вадим Балканов
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков победил Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
Бой завершился во втором раунде нокаутом 34-летнего американца ударом ногой.
Для Волкова данная победа стала 32-й в карьере профессионального бойца.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион в легком весе Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
���� Drago!@AlexDragoVolkov with a perfectly placed kick to get the finish!— UFC (@ufc) October 24, 2020
[ #UFC254 on ESPN+ PPV: https://t.co/jNicTlj3d4 ] pic.twitter.com/z47q8mVWqB