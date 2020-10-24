Плющенко выразил поддержку засуженной Туктамышевой
Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил поддержку ученице прославленного тренера Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой после проката на этапе Кубка России в Сочи.
Двукратный олимпийский чемпион в Instagram опубликовал пост, в котором выразил недовольство работой судей, слабо оценивших прокат чемпионки мира.
«Какой Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не №3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!А как же вера спортсмена в справедливость?
И я буду об этом говорить открыто,если мы хотим двигать фигурное катание вперед и уважать труд спортсменов и таких Великих тренеров как Алексей Николаевич Мишин! Я за справедливое судейство», — написал Плющенко.
Ранее сообщалось, что судьи неправильно посчитали баллы Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.
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Сегодня хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву,с которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за её долголетие в спорте,за сложный контент программ и за её сильный волевой характер!Какая Лиза должна стать сегодня с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката?Ну точно не номером 3,с учётом всех её титулов и достижений в спорте!А как же вера спортсмена в справедливость?Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках и не рисковать,и не прыгать 3,5 А и быть выше Лизы?И я буду об этом говорить открыто,если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких Великих тренеров как Алексей Николаевич Мишин!!Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен,который делает прыжок «ультра -си» в короткой программе ,так как это все таки прежде всего - спорт наивысших достижений,а не только катания!!!!