Плющенко выразил поддержку засуженной Туктамышевой

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил поддержку ученице прославленного тренера Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой после проката на этапе Кубка России в Сочи.

Двукратный олимпийский чемпион в Instagram опубликовал пост, в котором выразил недовольство работой судей, слабо оценивших прокат чемпионки мира.

«Какой Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не №3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте!А как же вера спортсмена в справедливость?

И я буду об этом говорить открыто,если мы хотим двигать фигурное катание вперед и уважать труд спортсменов и таких Великих тренеров как Алексей Николаевич Мишин! Я за справедливое судейство», — написал Плющенко.

Ранее сообщалось, что судьи неправильно посчитали баллы Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.