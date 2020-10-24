Экс-игрок «Локомотива» Пейчинович оценил перспективы Миранчука в Европе

Экс-игрок московского «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил перспективы Алексея Миранчука в Европе, передает Sport24.

«Когда я был в «Локомотиве», то все говорили о том, что Миранчуки должны уезжать в Европу. У Леши это получилось, я очень рад за него. Леша не только будущее Серии А, но и всей Европы», — сказал футболист.

Напомним, сейчас Миранчук выступает за итальянскую «Аталанту».



Ранее Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Миранчука в «Аталанте».