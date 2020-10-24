Капелло высказался о нераскрытом потенциале Кокорина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

«Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но кроме таланта нужна большая мотивация и нужна самодисциплина», — цитирует Капелло Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в трех матчах, в которых забил один мяч.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о перспективах Кокорина в национальной команде.