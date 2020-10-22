ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
Андрей Черников
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Московский ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «армейцев» отличился Адодьфо Гайч. За австрийцев точным ударом отметился Михаэль Линдль, который реализовал пенальти.
Футбол. Лига Европы
«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 1:1
Голы: 0:1 — Гайч, 5; 1:1 — Линдль, 42 (п).
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
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