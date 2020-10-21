Дзюба объяснил поражение от «Брюгге» российским характером

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.

«Мы, россияне, ведь любим плохо начинать. Создаем себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел. Остается только исправляться и набирать в следующих играх», — сказал Дзюба.



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