Дзюба объяснил поражение от «Брюгге» российским характером
Андрей Черников
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.
«Мы, россияне, ведь любим плохо начинать. Создаем себе проблемы, чтобы потом их преодолевать. Вот первый блин комом уже вышел. Остается только исправляться и набирать в следующих играх», — сказал Дзюба.
Ранее Сергей Семак рассказал об отношении Дзюбы к хейту.