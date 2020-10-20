Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над киевским «Динамо»
Антон Борисов
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Туринский «Ювентус» одержал победу над киевским «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Альваро Мората.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Ювентус» примет «Барселону», а «Динамо» на выезде сыграет с будапештским «Ференцварошем».
Ранее сообщалось, что Мората забил первый мяч нового сезона Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
«Динамо» (Киев, Украина) — «Ювентус» (Турин, Италия) — 0:2
Голы: 0:1 — Мората, 46; 0:2 — Мората, 84.