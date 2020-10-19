Бутырская отметила улучшения в катании Трусовой

Чемпионка мира Мария Бутырская отметила улучшения в катании Александры Трусовой, передает «Экспресс-газета».

«Раньше Трусова только прыгала, как кузнечик. Но не было связок, плавных переходов от одного элемента к другому. Она прибавила в артистизме. Она смогла в короткой программе исполнить аксель в 3,5 оборота», — сказала Бутырская.

Напомним, Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года.



Ранее Трусова проехалась за рулем квадроцикла.