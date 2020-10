Стала известна музыка для произвольной программы Косторной

Стала известна музыка для произвольной программы российской фигуристки Алены Косторной, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсменка будет выступать под саундтреки из фильмов «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis), «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night) и «Под покровом ночи» (Wayward Sisters).



Хореографом произвольной программы стала Ше-Линн Бурн из Канады.

