Стала известна музыка для произвольной программы Косторной
Андрей Черников
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Стала известна музыка для произвольной программы российской фигуристки Алены Косторной, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Спортсменка будет выступать под саундтреки из фильмов «Мы. Верим в любовь» (Dance for Me Wallis), «Ромео и Джульетта» (The Cheek of Night) и «Под покровом ночи» (Wayward Sisters).
Хореографом произвольной программы стала Ше-Линн Бурн из Канады.
Ранее Этери Тутберидзе отказалась помириться с Евгением Плющенко.