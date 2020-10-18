Два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции, сообщает Instagram журналиста Александра Лютикова.

Имадаев в сториз назвал Анзорова героем, а Дураев в своем аккаунте отметил, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Спустя некоторое время спортсмены удалили публикации.

Лютиков успел сделать скрины сторис бойцов и выложил их сети. Однако Instagram, усмотрев в публикации «насилие и опасные организации», удалил ее.

Напомним, что убийство учителя произошло вечером 16 октября. В ходе задержания Абдулак Анзоров был застрелен.

Имадаев выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на его счету 11 боев, в которых он одержал восемь побед и потерпел три поражения. Дураев известен по выступлениям в промоушене ACB. Он провел 15 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.

Ранее Дзагоев поддержал чемпиона UFC Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.