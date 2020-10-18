Два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев поддержали 18-летнего чеченца Абдулака Анзорова, который убил учителя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем во Франции, сообщает Instagram журналиста Александра Лютикова.
Имадаев в сториз назвал Анзорова героем, а Дураев в своем аккаунте отметил, что во Франции «свобода слова потеряла свое начало». Спустя некоторое время спортсмены удалили публикации.
Лютиков успел сделать скрины сторис бойцов и выложил их сети. Однако Instagram, усмотрев в публикации «насилие и опасные организации», удалил ее.
Напомним, что убийство учителя произошло вечером 16 октября. В ходе задержания Абдулак Анзоров был застрелен.
Имадаев выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на его счету 11 боев, в которых он одержал восемь побед и потерпел три поражения. Дураев известен по выступлениям в промоушене ACB. Он провел 15 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения.
Ранее Дзагоев поддержал чемпиона UFC Нурмагомедова перед боем с Гэтжи.
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Да что ж такое. Кто-то расстроился, пожаловался и мой пост удалился. А вот сторис у Зелима Имадаева почему-то не удалилась. Ну, тогда тут будет краткое описание ситуации для тех, кто все пропустил: Вчера 18-летний Абдуллах Анзоров <цензура> голову учителю во Франции. А уже сегодня боец UFC Зелим Имадаев в инстаграме назвал террориста Анзорова «героем». Это высказывание по-прежнему доступно. Ждущий контракта с UFC Альберт Дураев отметился заявлением: «Во Франции свобода слово потеряло свое начало», - и добавил смайлик. После моей публикации Дураев удалил свою сторис. Эти высказывания были сделаны в сторис и в скором времени должны были исчезнуть, так что исключительно в культурологических целях я решил сохранить их здесь - для археологов будущего! В инстаграме это сделать не получилось, но ВКонтакте добрые люди всё заботливо сохранили.