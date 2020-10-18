Защитнику ЦСКА Карпову разбили нос в матче РПЛ
Карен Саркисян
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18-летний защитник московского ЦСКА Вадим Карпов из-за травмы покинул поле в матче 11-го тура Российской премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо».
По предварительной информации, Карпов получил перелом носа. Футболиста заменил полузащитник армейцев Алан Дзагоев.
Напомним, что главным арбитром встречи является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
После 10 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Динамо» с 17 очками идет на седьмом месте.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.